Paris Jackson: Sie will ihren Freund Chester heiraten - am liebsten sofort!

Wie „Radaronline“ berichtet, soll Paris Jackson ihrer Familie sogar ein Ultimatum gestellt haben. Schließlich braucht sie für eine Heirat als Minderjährige die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. „Sie hat ihre Familie vor die Wahl gestellt, dass sie ihr entweder erlauben, dass sie heiraten darf oder sie wird es sowieso machen, wenn sie in vier Monaten 18 wird“, erklärte ein Insider.

Bereits vor einigen Monaten wurde spekuliert, ob Paris und Chester sich bereits heimlich das Ja-Wort gegeben haben, nachdem die Tochter des King of Pop auf Instagram ihren Nachnamen in Castellaw umwandelte. Nun scheint der große Tag von Paris und Chester nicht mehr lange auf sich warten lassen! Was die Jackson-Familie zu den Heiratsplänen der 17-Jährigen sagt, ist bislang nicht bekannt.