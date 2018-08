Paris Jackson: Tragischer Zusammenbruch!

Unfassbar: Seit Jahren wird die Tochter von Michael Jackson von einer Gruppe Krimineller verfolgt! Jetzt ist sie am Ende ihrer Kräfte – und bricht ihr Schweigen …

Paris Jackson: Emotionaler Abschied von Opa Joseph Jackson

Paris Jackson weint vor laufender Kamera

Unter Tränen schluchzt Paris Jackson (20) in ihre Handykamera, aus ihrem Blick sprechen Verzweiflung und pure Panik. Auf offener Straße bricht alles aus der jungen Frau heraus. „Ich werde seit Jahren verfolgt“, beichtet sie ihren Fans via -Video. Besonders schlimm: Offenbar handelt es sich nicht nur um einen einzelnen Stalker, sondern gleich um eine ganze Gruppe! „Ich habe so lange versucht, nett zu bleiben und das ruhig zu klären. Aber ich bin am Ende. Ich halte das nicht mehr aus!“

Immer wieder betont Paris, dass sie mit ihrer Notlage eigentlich niemals an die Öffentlichkeit gehen wollte. Auch die Namen der Verfolger gibt sie nicht preis – es soll sich aber um eine Frau und zwei weitere Personen handeln. „Ich will nicht, dass die Leute auf sie losgehen“, beteuert sie. „Ich will einfach, dass das endlich aufhört. Dass sie mich in Ruhe lassen.“

Auch ihre Familie leidet

Mittlerweile werden sogar Freunde und Familie in die Sache hineingezogen: „Sie terrorisieren die Menschen, die ich liebe. Ich habe wirklich Angst vor ihnen.“ Dramatisch: Erst vor Kurzem hatte Paris gegen einen anderen Stalker eine einstweilige Verfügung erwirkt. Der Mann hatte ihr vor einem Tonstudio aufgelauert und Paris mit einer Waffe bedroht …