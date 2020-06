Paris Jackson: Ungeschminkt auf dem roten Teppich

Es ist ein Statement gegen vorherrschende Schönheitsideale und soll klar machen: „Man braucht kein Make-Up, um schön zu sein!“

Paris Jackson will jetzt noch einen Schritt weitergehen und sich nicht nur auf selbst inszenierten Fotos ungeschminkt zeigen. Deswegen verzichtete sie auch auf der gestrigen 'People's Ones to Watch Party' in Hollywood auf sämtliches Make Up und schritt völlig ungeschminkt über den roten Teppich. Dass es sie sicherlich ihren ganzen Mut gekostet hat, sah man der hübschen Tochter von Michael Jackson kein bisschen an.