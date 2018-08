Pascal Behrenbruch: Fremdgeh-Drama!

Reddit this

Gestern Abend ging es heiß her im "Promi "-Container. , Chethrin Schulze, Katja Krasavice und Pascal Behrenbruch feierten eine feuchtfröhliche Pool-Party - inklusive Champagner-Duschen und heißen Tanzeinlagen. Doch einer dürfte das ganze Spektakel gar nicht gefallen: Pascals Freundin Sina...

Im Pool ließen Pascal und Co. alle Hemmungen fallen

Bis in die frühen Morgenstunden ging im Villa-Bereich die Post ab. Chethrin und Katja tanzten eng aneinander, begossen sich mit Champagner. Den Jungs gefiel's. Dass zwischen Chethrin und Daniel die Funken sprühen ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. „Daniel ist mein Traummann, hätte ich doch beim Bachelor mitgemacht und nicht bei “, schwärmte sie in der Sendung.

Doch auch zwischen Pascal und Katja ging es heiß her - obwohl zu Hause Freundin und Kind auf ihn warten. "Deine Freundin wird nicht sauer sein. Sie würde spüren, wenn du Scheiße machst. Knutschen ist jetzt keine Scheiße, aber bumsen", meinte Chethrin. "Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir knutschen würden", fügte Pascal hinzu.

Affäre mit Katja Krasavice?

Je länge der Abend, desto wilder wurde die Party. Während Daniel seiner Chethrin dauernd auf den Hintern haute, gingen Pascal und Katja im Pool auf Tuchfühlung. Zärtlich kraulte sie ihm den Rücken. Später legte sich Pascal in knapper Badehose auf den Rasen. "Du hast nen Steifen", stellte Katja fest. Scheint so, als ob das Sex-Sternchen ein Auge auf den Sportler geworfen hat. "Warum ist Pascal vergeben? Das regt mich so krass auf", sagte Katja im Gespräch mit Chethrin.

Was wohl Pascals Freundin dazu sagt? Bisher sind Pascal und Katja noch nicht einen Schritt weitergegangen. Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...