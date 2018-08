Pascal Behrenbruch: Überraschender Heiratsantrag!

Reddit this

Bisher hat Sportler Pascal Behrenbruch im „Promi “-Haus eher mit Pöbelattacken als mit emotionalen Geständnissen auf sich aufmerksam gemacht. Richtig viel aus seinem Privatleben plauderte er noch nicht aus. Doch als die restlichen Bewohner bereits in den Federn lagen, offenbarte er ein süßes Liebes-Geheimnis...

Pascal Behrenbruch: So süß ist sein kleiner Sohn!

Freundin Sina ist Pascals große Liebe

Seit 12 Jahren ist er mit seiner Freundin Sina zusammen, die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn. "Warum ist das nicht deine Frau? Warum hast du sie nicht mal endlich geehelicht?", hakte Cora nach. "Weil wir ja ein Kind gemacht haben", lautete seine knappe Antwort. Das konnte die Ex von Ralf Schumacher nicht so stehenlassen: "Meinst du nicht, dass es nach 12 Jahren mit Kind mal an der Zeit ist?"

Mit meiner #Süßen in #St.Augustin Ein Beitrag geteilt von Pascal Behrenbruch (@pasgojean) am Apr 23, 2014 um 9:18 PDT

Cora Schumacher: So ist das Verhältnis zu Ex Ralf wirklich!

Pascal hat Hochzeitspläne

Schon lange schwebt das Thema Hochzeit in Pascals Kopf, doch bisher hat er den nächsten Schritt nie gewagt. "Wie macht man das denn?", fragte er nach. Zum Glück ist Cora eine echte Antrags-Spezialistin. "Einfach den Verlobungsring im Glas verstecken. Und wenn du dann noch die 3,50 Euro für einen Tiffany-Ring zusammenkriegst, bist du der King! Damit kannst du richtig punkten." Pascal schien von den Tipps sichtlich angetan zu sein.

Mal sehen, wann er seiner Liebsten endlich die Frage aller Fragen stellt...