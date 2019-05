Handballer und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova begeistern derzeit alle mit ihren Performances bei "Let's Dance". Doch dahinter steckt eine Menge schweißtreibendes Training. Das macht sich auch auf der Waage bemerkbar…

So viele Kilos sind bei Pascal gepurzelt

"Jetzt sind es mittlerweile fünf Kilo ungefähr", erzählte Pascal im Interview mit "Promiflash". "In der ersten Woche hatte ich vor Aufregung, und weil alles so neu war, auch einfach keinen Hunger. Allein in der ersten Woche habe ich wohl zwei, drei Kilo abgenommen, weil ich gar nichts gegessen habe." Ekaterina habe ihn in der Anfangszeit immer fast zum Essen zwingen müssen. "Du hast mir immer irgendwelche Kekse in den Mund gesteckt", scherzte der Handballer.

Pascal Hens und Ehefrau Angela: Gefährdet Ekaterina ihre Ehe?

Premiere bei "Let's Dance"

Gerade bereiten sich Pascal und Ekat auf ihre Salsa zu "Valio La Pena" von vor. Außerdem stehen das erste Mal in der "Let's Dance"-Geschichte die sogenannten Teamtänze an. Pascal will im "Team Jorge" gemeinsam mit die Zuschauer überzeugen. Ob ihm das gelingen wird? Mehr dazu am Freitag ab 20:15 Uhr bei ...