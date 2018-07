Pascal Kappés: Klares Statement zu Fremdgeh-Vorwürfen

Reddit this

Pascal Kappés platzt der Kragen!

Vor wenigen Wochen schockierte diese Meldung die Fans: Trotz Hochzeit und Schwangerschaft verkündeten und Pascal Kappés das Liebes-Aus.

Über die Gründe für die überraschende Trennung wurde seitdem viel spekuliert - mit Andeutungen und Vorwürfen an ihren Ex goss per Social Media auch die schwangere Denise immer wieder Öl ins Gerüchte-Feuer.

Jetzt meldet sich Pascal Kappés zu Wort

Nachdem Pascal Kappés sich in den letzten Tagen auf zahlreichen Bildern äußerst vertraut mit der 20-jährigen Lea Marie, der vermeintlich neuen Dame an seiner Seite, präsentiert und dafür teils herbe Kritik der Fans geerntet hatte, platzte ihm auf jetzt der Kragen!

In seiner Story räumt der BTN-Darsteller mit klaren Worten mit einem hartnäckigen Gerücht auf:

"Nein Leute, ich bin Denise nicht fremdgegangen, vor allem nicht mit Lea Marie. Ihr lügt euch die Welt zurecht, wie ihr es braucht, oder?", richtet er sich an die Hater.

Es bleibt abzuwarten, ob Pascal Kappés die kritischen Stimmen damit zum Verstummen bringen konnte...