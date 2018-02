Pat Torpey: Der Schlagzeuger ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt: Als Schlagzeuger in der US-Rockband „Mr. Big“ wurde er bekannt – jetzt ist Pat Torpey tot. Er starb im Alter von 64 Jahren.

Die traurige Nachricht verkündete jetzt offiziell die Band. Zur Todesursache gibt es ebenfalls schon Details: Er soll an Komplikationen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben sein. "Mit gebrochenen Herzen sagen wir euch, dass unser Bruder, Freund, Schlagzeuger und Gründungsmitglied Pat am Mittwoch gestorben ist", schrieb die Band beim Kurznachrichtendienst Twitter.

"Die Familie, die Band und das Management bitten darum, in dieser schwierigen Zeit in Ruhe gelassen zu werden“, heißt es weiter in dem Statement. Seit 1014 ist bekannt, dass der Schlagzeuger an der Krankheit Parkinson leidet. Im Jahr 1988 wurde „Mr. Big“ gegründet. 2002 folgte die Trennung, sieben Jahre später dann aber das große Comeback. Einer der größten Hits war „Tob e with you“.