Pater Erich Purk: Der "Wort zum Sonntag"-Sprecher ist tot

Pater Erich Purk ist tot. Der Sprecher des „Wort zum Sonntag“ in der ARD ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Durch seine Bücher und als Sprecher des „Wort am Sonntag“ wurde Pater Erich Purk bekannt. Pater Erich wurde 1939 in Rudolfsthal in Bosnien geboren. Als Noviziat der Kapuziner trat er im Alter von 20 Jahren ein. In Münster und Krefeld studierte er später Philosophie und Theologie. Dann wurde er zum Priester geweiht.

Nachdem er als Seelsorger tätig war, wurde er als „Wort zum Sonntag“-Sprecher in ganz Deutschland bekannt. Er arbeitete weiterhin als Seelsorger, aber auch als Schriftsteller, Prediger und Dozent. Er setzte sich auch für Arme und Obdachlose in Münster ein. Er hatte zahlreiche Kontakte zu Schauspielern wie Klaus Löwitsch und Diana Körner. Im Jahr 2012 war er gesundheitlich sehr angeschlagen und kam deshalb in ein Altersheim. Am 30. Dezember ist er verstorben. Am 5. Januar soll die Beisetzung stattfinden.