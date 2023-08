Patricia Blanco: "Belogen & Betrogen" - krasse Enthüllung nach der Trennung!

Eigentlich wollte Patricia Blanco Hass im Netz keine Plattform mehr geben. Erst vor Kurzem deaktivierte sie die Kommentarspalte in ihren Posts, nachdem sie gemeine Anfeindungen erhalten hatte. Nun kann sich die 52-Jährige jedoch selbst nicht mehr zurückhalten und schießt hart gegen ihre Ex Andreas Ellermann. Auf Instagram erhob sie jetzt schwere Vorwürfe. Sie postet ein Bild, in ihre Instagram-Story, das sie und Andreas in guten Zeiten zeigt und findet dazu harte Worte: