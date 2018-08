Patricia Blanco: Bestätigt sie dadurch die Trennung von Nico?

Huch, hat sich Patricia da etwa verplappert? Heute Abend ist die Schönheit dabei zu sehen, wie sie mit ihrem Nico den "Sommerhaus der "-Gewinner-Titel für sich beanspruchen möchte. Doch vorab die Überraschung! In ihrer " "-Story sorgt Patricia bei ihren Fans nun für einige Rätsel in Sachen "Männer"...

Fast 20 Jahre jünger: Patricia Blanco hat einen neuen Freund

Patricia Blanco: Ist ihre Liebe nur Fake?

Schon vor dem "Sommerhaus der Stars" wurde immer wieder darüber spekuliert, dass die Liebe zwischen Patricia und Nico nur gestellt ist. Beiden wird dabei vorgeworfen, dass sie nur aus PR-Gründen ihre Gefühle der Öffentlichkeit vorgaukeln würde. Was davon der Wahrheit entspricht, weiß nur das Paar. Eine "Instagram"-Story von Patricia könnte jetzt allerdings Klarheit verschaffen...

Patricia Blanco: Sie redet über andere Männer

Während frisch verliebte Paare eigentlich unzertrennlich sind, ist in Patricias "Instagram"-Profil zu sehen, dass sich die schon seit einiger Zeit ohne Nico in Monaco aufhält. Doch damit nicht genug! In ihrer aktuellen Story berichtet sie nun sogar darüber, dass sie von anderen Männern angesprochen wird. So erläutert sie ihren Fans:" Das ist so krass, man wird hier ständig angequatscht. Ich gehe hier natürlich ein bisschen an der Straße lang, bis ich dann unten am Meer bin mit den Hunden und werde immer zu gequatscht von irgendwelchen Leuten (...)." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Also wohlgemerkt natürlich von Männern wird man angequatscht (...)." Von frisch verliebt fehlt dabei jede Spur. Was Nico über die Worte seiner Liebsten denkt, ist nicht bekannt. Freuen wird es ihn aber sicherlich nicht...