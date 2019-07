Patricia Blanco: Erstes Statement zu ihrer neuen Beziehung!

Die Nachricht schlug eine wie eine Bombe! Erst vor einigen Tagen tauchten von Patricia Blanco und ihrem Andreas Ellermann Bilder auf, die sie in vertrauter Pose miteinander zeigten. Trotz der Bilder hielt sich das Paar zu ihrer Liebe weitestgehend bedeckt - bis jetzt!

Patricia Blanco: Jetzt packt ihr Ex über ihren neuen Freund aus!

Patricia Blanco spricht über Liebeswünsche

Wie Patrica berichtet, hat sie von ihrer neuen Liebelei eine ganz besondere Vorstellung. So erklärt sie gegenüber " ": "Ich wünsche mir sehr eine langfristige Beziehung. Und vielleicht sind das ja genau die Dinge, wo du erkennst, ob der Mann dich wirklich liebt oder nicht, was natürlich einfacher ist, wenn du ausschaust wie ein Topmodel. So sehe ich dann, ja..., auch wenn die Brust nämlich gemacht wird, wirst immer erkennen, dass etwas anders ist." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in Patricias Innerstes geben. Vor allem aber Patricias gescheiterte Brust-OP setzt ihr immer noch zu...

Patricia Blanco spricht über ihre Brust-OP

"Es tut mir so, so weh, wenn ich das sehe. Da könnte ich echt heulen. Weil das ist so ein langer Weg, das kann man sich nicht vorstellen, das ist jetzt fast zwei Jahre her! Und da kriege ich wieder Tränen in den Augen, weil es ein so harter Weg ist. Und, klar, wenn ich jetzt die Brust sehe im Vergleich, was ich jetzt durchgemacht habe, denke ich auch: 'Scheiße, hättest du sie mal so gelassen'", verrät Patricia über ihr Brust-Debakel weiter! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Andreas seiner Patricia bei diesen schlimmen Gedanken unterstützend zur Seite steht...

