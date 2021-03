Patricia Blanco: Fast ertrunken - Großes Drama in Thailand

"Ich wäre fast ertrunken"

Nach sechs langen Wochen kann Patricia ihren Verlobten am Flughafen in Hamburg wieder in die Arme schließen. Doch im Gespräch mit "Bild" legt sie dort auch eine schockierende Beichte ab. "Ich bin ins Meer gegangen, plötzlich baute sich vor mir eine Welle auf, die immer näher kam, mit einem echten Sog. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, bin in die Welle eingetaucht", erzählt sie. "Dann kam noch eine größere Welle, die über mich einbrach."

Patricia schaffte es nicht, sich aus den Wellen zu retten und war eine Minute lang unter Wasser. "Ich hätte sterben können, schaffte es in letzter Sekunde aus den Fluten", berichtet sie mit ernster Miene. Von dieser Nachricht ist Andreas Ellermann überhaupt nicht begeistert. Er meckert seine Liebste vor der Kamera an, denn offenbar hatte er von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei dieser Reise. Auweia...

