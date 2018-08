Reddit this

Oh je, es wird nicht ruhig um und ihren Freund Nico! Erst kürzlich erschütterte ein schlimmer Affären-Skandal von Nico die Öffentlichkeit. Nun die nächste Hiobsbotschaft! Wie Nico nun verkündet, sei die Krise schlimmer, als die meisten seiner Fans vermuten...

Patricia Blanco & Nico Gollnick: Affäre aufgeflogen! Das ist die ganze Wahrheit

Nico und Patricia: Alles aus und vorbei?

Alles könnte zwischen Patricia und Nico so schön sein, wären da nicht die schlimmen Affären Gerüchte von Nico und Saskia Atzerodt. Vor dem "Sommerhaus der " verkündete Patricia die wundervolle Neuigkeit, dass sie in Nico eine neue Liebe im Leben gefunden hat. Doch dann kam alles anders, als erwartet. Vor dem großen Wiedersehen von " " tauchten Bilder auf, die Nico und Saskia in eindeutigen Posen zeigen. Ein absoluter Schock für Patricia! Doch wie geht es nun zwischen ihr und ihrem Liebsten weiter? Nico verschafft nun Klarheit!

Patricia und Nico: Sie wollen ihre Beziehung retten

Wie Nico nun via "Instagram" berichtet, wollen er und Patricia sich nun zusammensetzten, um die Geschehnisse der letzten Tage zu klären. Er erläutert: "Wir klären zurzeit unsere Beziehung intern und haben kein Interesse dies mit der Öffentlichkeit zu teilen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Warum sich eine dritte Person derart einmischt und in die Presse drängt ist uns beiden nicht klar. Wir werden uns dementsprechend rechtliche Schritte vorbehalten." Ehrliche Worte, die zeigen: Patricia und Nico befinden sich momentan in einer waschechten Krise, probieren allerdings ihrer Liebe nochmal eine Chance zu geben – zum Glück! Ob dies gelingt? Wir können gespannt sein...