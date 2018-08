Nach OP-Drama: Patricia Blanco hat neue Brustwarzen

Reddit this

wollte sich im vergangenen Jahr die Oberweite straffen lassen. Das ging jedoch schief und es kam zu Komplikationen.

Die krasse Folge: Ihre Brustwarzen sind durch die OP abgestorben! Seitdem hat sie zwei Wunden auf ihrer Brust. Damit soll jetzt nun Schluss sein!

Patricia Blanco: Endlich neue Brustwarzen!

Patricia Blanco bekommt zwei neue Brustwarzen, teilte sie ihren Followern stolz bei mit. "Weh tut es gar nicht. Morgen früh kommt der Arzt und dann schauen wir mal, was da so passiert ist", schrieb sie in dem sozialen Netzwerk kurz nach der Operation aus dem Krankenhaus.

Nach dem Eingriff ging es ihr offenbar schnell wieder gut und schlenderte durch die Straßen in Düsseldorf. Bis ihre neuen Brustwarzen heilen, kann es aber noch rund drei Wochen dauern.