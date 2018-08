Patricia Blanco: Jetzt spricht sie Klartext!

Oh je, es wird nicht ruhig um . Aktuell sorgt die noch durch ihre Teilnahme bei "Das Sommerhaus der " für jede Menge Aufsehen. Besonders ihre Beziehung zu ihrem Freund Nico Gollnick steht dabei stets im Fokus der Berichterstattung. Doch das Traurige dabei: Patricia muss sich dafür des Öfteren einer Vielzahl von Negativ-Kommentaren stellen. Das sie davon jetzt jedoch genug hat, macht Patricia nun in einem ehrlichen Statement noch mehr als deutlich...

Patricia Blanco zeigt ihren Knack-Po

Patricia Blanco: Böse Anfeindungen durch ihre Fans

Gestern flimmerte erneut eine neue Folge von " " über die Fernseh-Bildschirme. Während in der letzten Woche noch die Büchners jede Menge Fan-Kritik einstecken mussten, war nun Patricia das Ziel von bösen Beschimpfungen, die sich sogar in ihrem " "-Profil fortsetzen. Für Patrica ein absolutes "No-Go"...

Patricia Blanco: Ansage an ihre Followers

Wie Patricia nun in ihrer "Instagram"-Story berichtet, lässt sie sich von den Anfeindungen ihrer vermeintlichen Fans nicht aus der Ruhe bringen. So erläutert sie: " (...) Leute, wenn ihr mir so Beschimpfungen schickt, das juckt mich nicht. Ich kenne euch nicht und das wird halt alles gelöscht. Also spart euch das (...)." Ehrliche Worte, die zeigen: Patricia steht absolut über den Dingen. Ob es nächste Woche weniger turbulent mit der Tochter von Roberto Blanco weitergeht? Wir können gespannt sein...