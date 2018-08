Schock für ! Letzte Woche tauchten Fotos auf, die ihren Freund Nico Gollnick auf Tuchfühlung mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt zeigten. Nico dementierte jedoch eine Affäre. "Wir waren zusammen im Badeschiff. Ganz lustiger Zufall. Und dann hat irgendjemand aus dem richtigen Winkel die Fotos gemacht." Doch jetzt kam raus: Das ist nicht die ganze Wahrheit...

Patricia Blanco und Nico Gollnick: Fremdgeh-Skandal

"Am ersten Abend kam es zu einem Kuss"

Im Interview mit packte seine angebliche Affäre Saskia Atzerodt aus. Sie erzählte, dass sich die beiden über kennengelernt und vor einigen Tagen in Berlin getroffen haben. "Es war auf jeden Fall beidseitig großes Interesse da", sagte sie. "Am ersten Abend kam es zum ersten Kuss. Es ist nicht nur dabei geblieben. Definitiv. Er ist ein sehr attraktiver Mann und dann bin ich halt schwach geworden." Verliebt sei Saskia aber nicht in den Unternehmer. "Da ist so ein Kribbeln in meinem ganzen Körper. Eher verknallt…."

Als Beweis zeigte Saskia sogar Whats-App-Nachrichten. "Es ist immer viel lustiger, wenn man eine nicht nur gutaussehende, sondern auch intelligente Frau an seiner Seite hat. Kann mir so viele tolle Sachen gerade schon vorstellen", schrieb er ihr angeblich. Ein schlechtes Gewissen Patricia gegenüber habe sie nicht: "Tatsächlich ist mir Patricia Blanco ziemlich egal."

Patricia Blanco: Alkohol-Sucht? Jetzt fliegt die große Lüge auf!

Erstes Statement von Patricia

Und was sagt Patricia dazu? "Ich habe ja über diese Dame schon einiges gehört. Da äußere ich mich nicht, das ist nicht mein Niveau. Es ist billig", ärgerte sie sich. „Da merke ich halt, der Mann hat mit der Öffentlichkeit noch nie etwas zu tun gehabt." Ist damit das endgültige Liebes-Aus besiegelt? „Was ich jetzt gerade höre, gefällt mir gar nicht. Ich werde da schon meine Konsequenzen ziehen.“