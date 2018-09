Patricia Blanco & Nico Gollnick geben Trennung bekannt!

Oh je, dass sind defintiv keine guten Neuigkeiten von Patricia Blanco und Nico Gollnick! Schon nach dem Auszug aus dem "Sommerhaus der Stars" machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es in ihrer Beziehung krieseln würde. Nun die traurige Gewissheit...

Sie waren doch so glücklich! Erst vor einigen Monaten verkündete , dass sie in ihrem Nico den Mann fürs Leben gefunden hat. Auch beim "Sommerhaus der " zeigten sich die beiden von ihrer verliebten Seite und ließen dadurch alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch jetzt das Traurige! Wie Nico nun bekannt gab, gehen er und Patricia ab sofort getrennte Wege...

Schon nach dem Sommerhaus-Auszug machten immer wieder Gerüchte die Runde, in denen von einer Trennung zwischen Patricia und Nico die Rede war. Auch eine angebliche Affäre von Nico ließ die Trennung-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln bringen. Obwohl die beiden dabei immer wieder beteuerten, dass sie ihrer Liebe noch eine Chance geben wollen, haben ihre Gefühle nicht mehr ausgereicht. So verkündet Nico nun via " " die traurige Trennung!

In einem "Instagram"-Post lässt Nico nun die Trennungs-Bombe platzen. So verkündet er: "So meine Lieben, ich möchte Euch jetzt offiziell mitteilen, dass Patricia und ich ab sofort getrennte Wege gehen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass wir uns doch nicht so gut ergänzten, wie wir anfangs noch gehofft haben. Was bleibt ist die schöne Erinnerung an eine schöne gemeinsame Zeit." Welch traurige Nachricht! Auch Patrica gab die Trennung zu ihrem Liebsten mit dem gleichen Statement via "Instagram" bekannt.