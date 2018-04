Patricia Blanco: Suizid-Beichte!

So lange hat sie versucht, das "Tochter von..." abzuschütteln. Sie wäre so gern berühmt für das, was sie kann. Nicht für das, was sie ist. Im Moment macht Patricia Blanco (47) allerdings mehr Schlagzeilen durch ihre zahlreichen Schönheits-OPs - beziehungsweise durch die Pfuschereien an ihrem Körper. Und das hat fatale Konsequenzen!

"In zehn Jahren sehe ich mich mit einer eigenen Talkshow! Ich möchte einfach gerne moderieren, solche Sachen machen. Aber auch Schauspielerei, Theater spielen." So hoffnungsvoll spricht die Tochter von Roberto Blanco (80) über ihre Zukunft. Im Dschungelcamp 2015 schaffte sie nur auf den zehnten Platz, und seither ließ die große Karriere auf sich warten. Ja, sie wird auf der Straße erkannt - aber das war's dann auch. Jetzt gesteht sie sogar, dass sie "Normalo-Jobs" annehmen musste, um über die Runde zu kommen. Für einen Menschen, der doch mindesten bekannt ist, nicht unbedingt einfach.

Patricia Blanco: Sie leidet unter Halb-Berühmtheit

Das Team von "Explosiv" wollte von ihr wissen, wie sie sich denn über Wasser hält. Die überraschende Antwort: "Mit was ich mein Geld verdiene? Ich verdiene mein Geld natürlich schon mit solchen Shows, oder mit TV-Auftritten. Aber es gab auch Sachen, wo es sehr klamm gelaufen ist und dann habe ich gekellnert. Dann macht man dies, dann macht man das. Ich habe auch an der Tankstelle gearbeitet. Und da war es dann so, dass die Leute wirklich hingepilgert sind, weil sie es gar nicht glauben konnten. Ich kam mir echt vor wie im Zoo, weil die Leute so: 'Oh krass...' Das ist schon hart!“ Wie hart so etwas für sie ist, beichtet sie jetzt - und schockiert Fans.

Patricia Blanco: Sie hatte Selbstmordgedanken!

"Ja, ich hatte schon Selbstmordgedanken. Du denkst `Warum bin ich jetzt hier eigentlich auf dieser Erde? Ist das jetzt der Sinn, dass ich hier irgendwie nur Scheiße fressen muss?` Also das waren oft meine Gedanken. Ich habe da sehr drunter gelitten, dass es alles nicht so funktioniert hat." Bleibt zu hoffen, dass sich das TV-Gesicht wieder fängt und diese Gedanken der Vergangenheit angehören...