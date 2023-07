Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Babyhammer nach der Trennung!

Was am Ende der ausschlaggebende Grund für die Trennung war? "Wir haben uns nach zweieinhalb Jahren schon auseinander gelebt." Dabei wünschte sie sich sehr eine Familie mit Andreas. "Ich wollte ja sogar noch ein Kind adoptieren. Das war gar nicht drin. Und dann auch mit Heiraten. Der Druck kam immer mehr von mir", so Patricia. Jetzt muss die Tochter von Roberto Blanco ganz von vorne anfangen - ohne Mann.