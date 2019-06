Patricia Blanco: Ist ER ihr neuer Freund?

Reddit this

Ist Patricia Blanco etwa wieder frisch verliebt? In letzter Zeit zeigt sie sich verdächtig oft mit Kult-Moderator Andreas Ellermann...

hatte in der Vergangenheit einfach kein Glück mit Männern. Letzten zeigte sie ihren neuen Freund Nico Gollnick der Öffentlichkeit, zog mit ihm sogar ins "Sommerhaus der ". Doch nach der Ausstrahlung überschlugen sich die Schlagzeilen, weil Nico mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt auf Tuchfühlung ging. Wenig später trennten sich Patrcia und Nico. Hat die Tochter von Roberto Blanco jetzt etwa wieder einen neuen Mann an ihrer Seite?

Gemeinsamer Auftritt in Hamburg

Bei einer Spendengala in Hamburg zeigte sie sich mit Moderator Andreas Ellermann. Sie tuschelte, lachten und kuschelten den ganzen Abend. "Der Andreas ist Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen guten Menschen kennengelernt. Hätte ich ihn vor fünf Jahren kennengelernt, wären wir heute wahrscheinlich schon verheiratet", schwärmte Patricia gegenüber "BILD". Ob die beiden ein Paar sind, verriet sie allerdings nicht...

Andreas und Patricia sind ein Herz und eine Seele

Doch ein Blick auf Andreas' -Account verrät: Die beiden verbringen immer wieder Zeit miteinander. Schon Anfang Juni veröffentlichte er Schnappschüsse mit seiner Herzdame. "Viel Spaß mit Patricia Blanco in Monte Carlo!", kommentierte er. Am Wochenende besuchten sei gemeinsam das Konzert von Rammstein in Berlin. Mal sehen, wann die beiden Turteltauben ihre Liebe endlich offiziell machen...