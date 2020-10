Patricia Kelly: Bitteres Geständnis von der "Big Performance"-Gewinnerin!

Doch was war so schlimm an der Maske? "Du wirst da quasi zugeklebt. Es dauerte fünf Stunden, um mir dieses relativ dicke Ding aus Silikon und anderen Materialien anzulegen. Sie war an Fäden an meinen Augen und an meinem Hals befestigt, die mein Gesicht quasi geliftet haben. Ich bin ja auch älter als Adele, das war wohl nötig. Aber es tat auch weh. Als das das erste Mal gemacht wurde, konnte ich kaum atmen. Dazu war es unglaublich warm." Daraufhin wurde die Maske nochmal angepasst.