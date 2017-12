Patricia Kelly: Das hat sie ihr Leben lang verletzt

Nicht nur die Kelly Family selbst ist so bekannt, wie sonst wohl kaum eine andere Familie, sondern auch fast alles, was in ihrem Leben so vor sich geht, steht seit Jahrzehnten auf dem medialen Präsentierteller.

En Geheimnis hat Patricia Kelly bis jetzt aber gut gehütet. Es ist etwas, dass sie ihr ganzes Leben lang sehr verletzt hat. Dabei geht es um das Hausboot, auf dem die Kelly Family lebte.

"Ich bin so ein Ordnungsfreak, ich liebe Ordnung. Und Kathy und ich, wir haben uns wirklich immer bemüht, das Boot so richtig schön ordentlich zu halten. Es war immer sauber, wir waren stolz drauf. Und das hat mich als Frau verletzt, dass wir da diese Schlagzeilen hatten ,Guck mal, was für eine Chaotenbande das ist' oder ,Alles nur dreckig auf dem Boot', also das werde ich nie vergessen", sagt sie im Interview mit "RTL Explosiv".

So lange es nun auch schon her ist, Patricia lässt es offenbar noch immer nicht los, dass ihr in Sachen Ordnung so viel Unrecht getan wurde. Umso besser, dass sie damit nun ein für alle Mal aufgeräumt hat...