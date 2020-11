Patricia Kelly: Sie lüftet ein Familien-Geheimnis!

Bei "Bares für Rares" plaudert Patricia Kelly ganz offen über ihren Papa Dan Kelly. Der war nämlich ein Antiquitätenhändler und brachte seinen Kinder viel über alte Sachen bei. "Wir hatten in Besitz Schloß Gymnich, und da muss ich sagen, deswegen bin ich auch heute hier, weil mich dieses Thema so interessiert hat: mein Papa war Antiquitätenhändler. Also er hat uns diese Liebe für die alten Sachen, für die gute Qualität weitergeerbt", erzählt sie.

"Wir haben drei Jahre in Amsterdam gelebt, Ende der 80er Jahre und auf einem Boot, auf einem Hausboot, also das 'Kelly'-Schiff. Und damals hat Papa uns jedes Wochenende 50 Gulden gegeben, und damit müssen wir zu Waterlooplein. Und dann kamen wir wieder und müssen ihm zeigen, was wir davon gekauft haben. Und dann hat er uns erzählt, was für Material das war, ob das ein guter Kauf, ein schlechter Kauf war, was gut, was schlecht daran wäre, welches Zeitalter...also wir haben wirklich eine Ausbildung bekommen", verrät sie weiter.

Und diese Liebe für die alten Sachen ist bis heute da...

Das dunkle Geheimnis des verstorbenen Vaters Dan Kelly. Alle Informationen gibt es im VIDEO: