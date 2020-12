Patricia Kelly: Notaufnahme - wegen Corona!

Bittere Nachrichten von Patricia Kelly! Vor zwei Wochen steckte sich die Sängerin mit dem Coronavirus an. "Es kam aus dem Nichts! Die Symptome waren auch sehr untypisch, ich dachte gar nicht an Corona", erzählt sie jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Die 51-Jährige hatte mit heftigen Bauchkrämpfen und Nierenschmerzen zu kämpfen. Es wurde so schlimm, dass Patricia sogar in die Notaufnahme musste...