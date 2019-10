Patrick Day: Profi-Boxer (†27) stirbt nach brutalem Kampf

Reddit this

Patrick Day ist tot. Der 27-jährige Boxer starb nach einem Kampf an den Folgen einer schweren Gehirnverletzung.

Große Trauer um Patrick Day! Der Boxer kämpfte am Samstag in Chicago und musste nach einem heftigen Schlag von Sanitätern aus dem Ring getragen werden. Sein Gegner Charles Conwell schlug ihm so heftig gegen den Kopf, dass er unglücklich stürzte. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlitt er einen Anfall und lag nach einer Not-OP im Koma.

Patrick Day ist tot

Leider erwachte der 27-Jährige nicht mehr aus dem Koma und starb wenige Tage später an den Folgen der schweren Gehirnverletzung. Sein Konkurrent kann derweil kaum fassen, welch dramatisches Ende der Kampf genommen hat. „Ich wollte nie, dass so etwas passiert. Ich wollte nur gewinnen", schreibt der 21-Jährige auf Twitter. Er habe sehr viel geweint und könne nicht aufhören, an den schrecklichen Vorfall zu denken.

Patrick Days Förderer verkündete in einem Statement, dass der junge Mann im Kreise seiner Familie, Freunde und Team-Kollegen starb. „Er hat sich für das Boxen entschieden und kannte die dazugehörigen Risiken, die jeder Kämpfer ausgesetzt ist, wenn er in den Ring steigt", heißt es in der Mitteilung.

