Patrick Dempsey: Fliegt er bei Grey's Anatomy raus?

Möglicherweise hat es sich Patrick Dempsey ziemlich mit Produzentin und Drehbuchautorin Shonda Rhimes verscherzt.

Angeblich will "New York Post" erfahren haben, dass es ordentlich hinter den Kulissen kracht. So hat ein vermeintlicher Insider ausgeplaudert: "Patrick hat sich wie eine Diva benommen und sich deswegen mit Shonda gezofft. Sie suspendierte ihn für eine Weile, und am Set geht das Gerücht, dass er seinen Vollzeit-Job in der Serie los ist."

Schon in der Vergangenheit schrumpfte die Rolle von Patrick Dempsey und die Quelle weiß: "Angesichts all der Probleme in der Vergangenheit mit Katherine Heigl und Isaiah Washington, gibt es in der Show wenig Platz für schwierige Talente."

Möglicherweise hat sich "Dr. Shepherd" durch seine Star-Allüren selbst ins Aus manövriert. Eine Bestätigung für ein Serien-Aus gibt es seitens der Produktion allerdings bislang nicht.