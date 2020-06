Neues Projekt: Patrick G. Boll spielt jetzt Theater

weil ich dich liebe!" zu sehen. Jetzt steht ein ganz neues Projekt an.

Der ehemalige Soap-Star spielt jetzt Theater, wie InTouch Online erfahren hat. „Ich wurde angefragt, ob ich Lust hätte, Theater zu spielen und ich habe zugesagt“, erklärt Patrick G. Boll in einem Interview mit InTouch Online auf der "Movie meets Media" in Berlin.

„Ich spiele einen kleinen jungen Typen, der sehr egoistisch ist und ein aufstrebender Schauspieler ist“, erklärt Patrick. G. Boll.

Das Theaterstück heißt „Wanja und Sonja und Mascha und Spike“ und ist von Christopher Durang. Es war in den USA sehr bereits erfolgreich und feiert auch bald in Deutschland seine Premiere. Die Theaterpreis-Juroren haben das Stück in den USA gleich fünf Mal für das „Beste Stück 2013“ ausgezeichnet.

Bei „Wanja und Sonja und Mascha und Spike„ handelt es sich um eine Komödie, die die Sehnsüchte des Lebens beschreibt. Es prallen verschiedene Generationen aufeinander und es kommt zu unausweichlichen Konflikten. Neben Patrick G. Boll spielen darin auch Rüdiger Joswig, Claudia Wenzel, Alexandra Maria Timmel, Annabel Mandeng und Juliane Köster mit.