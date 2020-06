Patrick Lindner: Schlimmes Familiendrama!

Durch einen Schlaganfall verschlechterte sich Hedwig Raabs Zustand dann aber drastisch. Schweren Herzens fällte ihr Sohn die Entscheidung, sie in einem Pflegeheim unterzubringen. Die Situation zuhause belastete ihn einfach zu sehr.

„Ich hatte meiner Mutter versprochen, dass sie niemals in ein Heim muss. Ich wollte es lange Zeit nicht wahrhaben, dass wir an unsere Grenzen stoßen und wir so nicht weitermachen können“, erzählt der Schlagersänger im Interview mit dem Magazin ‚Pflege & Familie’. Dass er sein Versprechen brechen musste, bereue er heute jedoch nicht.

„Durch einen Zufall wurden wir auf eine Einrichtung für Demenz-Patienten aufmerksam. Die Beratung hat uns dann die Tatsachen vor Augen geführt: Die Situation war für uns nicht nur belastend, sondern auch für den Zustand meiner Mutter nicht förderlich“, so Patrick Lindner weiter. „Im Pflegeheim bekam sie ein Stück von ihrem Leben zurück. Ihre Tage waren wieder mit Leben gefüllt, und sie hat die Liebe bekommen, die sie brauchte.“ Kurz vor ihrem Tod war seine Mutter also in besten Händen und konnte ihre letzten Tage noch genießen. Dieses Wissen erleichtert den 57-jährigen bis heute.