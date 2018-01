Patrick Lindner: Traurige Trennungs-Beichte

Patrick Lindner und sein Peter sind bereits seit sieben Jahren ein Paar. Selbst nach so langer Zeit wirken die beiden immer noch total verliebt und können auch in der Öffentlichkeit kaum die Finger voneinander lassen.

Patrick Lindner: Schlimmes Familiendrama!

Doch nun gestand der 57-Jährige, dass die Beziehung fast in die Brüche gegangen wäre. Als sein Lebenspartner sich den Fuß brach und in die Reha musste, wurde ihre Liebe auf die Probe gestellt. „Ich musste mich um alles selbst kümmern“, erinnert der Schlagersänger sich im Gespräch mit „Neue Post“ zurück. „Und als Peter wieder nach Hause kam, musste ich zusätzlich für ihn sorgen, weil er noch so eingeschränkt war.“ Immer wieder kam es zwischen den beiden zu heftigen Streitereien, die fast zur Trennung geführt hätten.

„Wenn es noch lange so weitergegangen wäre, hätten wir den 10. Oktober 2017, unseren siebten Partnerschafts-Jahrestag, nicht mehr erreicht“, fügt Peter hinzu. Durch lange Gespräche und viel Verständnis füreinander konnte das Paar sich letztendlich doch noch zusammenraufen. „In Situationen, in denen man sich fragt, ob man zusammenbleiben möchte, muss man ganz bewusst eine Entscheidung treffen“, erklärt Lindner. „Wir beide haben uns ganz klar füreinander entschieden und wissen, was wir aneinander haben.“