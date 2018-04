Patrick Lindner: Überraschende Hochzeits-News!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Schlagerstar Patrick Lindner! Seit knapp sieben Jahren sind er und sein Lebensgefährte Peter Schäfer ein Paar. Nun wollen die beiden vor den Traualtar treten. Wie berichtet wird, soll Patrick seiner Liebe die entscheidende Frage an einem Traumstrand in der Dominikanischen Republik gestellt haben. Können sich seine Fans somit auf eine Hochzeit unter Palmen freuen?

Patrick Lindner: Die ersten Hochzeits-Details

Obwohl Patrick seinem Peter den Heiratsantrag in der Dominikanischen Republik machte, planen die beiden eine Feier in Deutschland. Für die Hochzeitsreise wollen sie allerdings erneut ein absolutes Traumziel ansteuern: Die Malediven. Einen Wunsch an ihrere Gäste soll es auch schon geben. So berichtet Patrick gegenüber "Bild": "Viele Spenden für die Stiftung 'Fly & Help', von denen hier in der Dominikanischen Republik eine Schule für arme Kinder gebaut werden soll." Doch wie kam es zu dem plötzlichen Heiratsantrag?

Patrick Lindner: Darum wollte er heiraten

Wie Patrick weiter verrät, habe er sich mit Peter den Schritt in die Ehe gut überlegt. So verrät er: "Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen. Und da die Ehe für alle jetzt möglich ist, möchten wir uns bald auf dem Standesamt das Jawort geben." Ehrliche Worte, die seine Liebe zu Peter ausdrücken. Wir wünschen den beiden jedenfalls alles Gute!