Patrick Nuo: So sehr leidet seine Ex!

Patrick Nuos Luxusgegenstand: ein Foto seiner Kinder. Doch warum hat der Sänger bislang noch kein Wort über seinen Nachwuchs verloren, wo er doch sonst so viel Privates verrät? Jetzt spricht seine Ex Molly Schade und heraus kommt: Patrick Nuo zahlt gerade einmal das gesetzliche Mindestmaß an Unterhalt für die Kinder. Das heißt: pro Kind sind das nur zehn Euro pro Tag!

Mittlerweile lebt Molly Schade mit den Kindern am Existenz-Minimum. Im Interview mit der Bild-Zeitung verriet sie: "Ich habe alle Sozialleistungen beantragt, die es gibt. Meine beste Freundin unterstützt mich, sonst wären wir obdachlos." Und auch ihre Familie kann ihr in der schweren Lagen nicht helfen: "Meine Familie lebt in Ohio auf der anderen Seite des Landes. Aber wegen der laufenden Scheidung darf ich Kalifornien nicht mit den Kindern verlassen." Weil Sohn Luca noch in den Kindergarten geht, kann Molly Schade nur halbtags arbeiten. Und auch sonst macht die Mutter alles, um ihre Kinder unter diesen Umständen bestmöglich zu versorgen. Sie steht sogar für Lebensmittelkarten an.

Die offizielle Scheidung von Molly Schade und Patrick Nuo steht im Februar an. Patrick Nuo kann sich zu den Vorwürfen momentan nicht äußern. Für die Kinder bleibt zu hoffen, dass vor Gericht eine Regelung getroffen wird, mit der die Familie besser über die Runden kommen kann.

