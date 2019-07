Paul Janke: Böse Abrechnung mit Bachelorette Gerda

Reddit this

Ur-Bachelor Paul Janke nimmt seine Nachfolgerin ganz genau unter die Lupe. Was er über Bachelorette Gerda Lewis zu sagen hat, ist nicht so nett...

Eigentlich ist der ehemalige Rosenkavalier ein ganz Netter. Doch wenn es um die neue Bachelorette (26) geht, hat (37) nicht nur nette Worte übrig.

„Also ich habe sie bei ,Germany’s Next Topmodel‘ eigentlich nicht wahrgenommen. Habe es aber auch nie regelmäßig geschaut“, erinnert sich Paul gegenüber "Closer" über seine ersten Berührungspunkte mit der neuen Bachelorette. „Ich habe sie erst wahrgenommen, als die Spekulationen über eine Liaison mit Philipp Stehler aufkamen, während der noch mit Pam zusammen war. Ihre Stellungnahme via Social Media dazu fand ich eher na ja… Ich bin ein Freund davon, es unter sich zu klären.“

Paul Janke ist kein Fan von Bachelorette Gerda

Was Paul damit meint? Wir erinnern uns: Kurz nachdem Philipp Stehler (31) und Pamela Mata (29) sich bei der -Kuppelshow „ “ verliebten, trennten sie sich wieder. Gerda postete derweilen auf ein Beweisfoto, dass Philipp Pamela mit ihr betrogen habe. Klingt unterhaltsam? Ist es auch. Und auch Paul erkennt bereits einen gewissen Unterhaltungswert. „Bei ,GNTM‘ hat sie obenrum schon frei gezogen, also denke ich mal, es wird unterhaltsam. Und optisch ist sie schon auch sehr auffällig“, lacht Paul.

Gerda Lewis‘ Ex-Freund: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Findet er die Blondine denn gar nicht sympathisch? „Ob sie sympathisch ist oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe sie bisher nie persönlich getroffen.“

In einem Punkt ist sich Paul jedoch sicher. Gerda ist nicht nur der Liebe wegen im Fernsehen aktiv. „Sie war schon bei Heidis Castingshow und hat sich selber auch schon beim ,Bachelor‘ beworben! Dazu kommt: Social-Mediatechnisch ist sie ja schon bekannt, dann fehlt eben nur noch die Bekanntheit in der realen Welt“, so der Rosenkavalier mit einem Augenzwinkern. „Liebe sucht jeder, aber im Vordergrund wird wohl eher ihr Bekanntheitsgrad stehen…“