Paul Janke: Der Ex-"Bachelor" wird zum Chippendale!

Vor sechs Jahren suchte als "Bachelor" seine Traumfrau. Seitdem ist er gern gesehener Gast in TV-Shows. Doch jetzt hat er einen neuen Job an Land gezogen! Paul darf die neue "About last night..."-Tour der in Deutschland moderieren. In insgesamt sieben Shows können sich die Zuschauerinnen auf den charmanten Junggesellen freuen.

Vom "Bachelor" zum Chippendale

Doch wie kam es zu der Ehre? "Die Chippendales haben einen gesucht, der passen könnte. Aber es ist ja manchmal nicht einfach, wen man dann nimmt und wer das auch gut repräsentieren kann. Und da habe ich anscheinend ganz gut gepasst", erzählte Paul im Interview mit . "Im ersten Moment dachte ich: Die Chippendales ist natürlich ein cooler Name. Trotzdem muss man natürlich immer abwägen, ob das gut oder schlecht ist. Aber nachdem ich länger drüber nachgedacht habe, dachte ich: Das ist eigentlich ne geile Sache."

Paul Janke: Eine neue Frau an seiner Seite!

Kurzbesuch in Las Vegas

Pauk besuchte die heißen Tänzer zur Vorbereitung bereits in Las Vegas. Ryan und Oweka sind schon länger bei den Chippendales dabei - und erklärten dem Neuling, was auf ihn zukommt. "Keine Show gleicht der anderen. Jede ist anders. Du weißt vorher nie was dich erwartet. Das ist großartig", so Okewa. Mal sehen, wie sich Neuzugang Paul schlagen wird...