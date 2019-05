Paul Janke: Ehebruch! Schwere Vorwürfe gegen den Ex-Bachelor

Eigentlich gilt Ex-Bachelor ja als Dauersingle. Doch jetzt erhebt ein Mann schwere Vorwürfe gegen den Blondschopf. Er soll seine Ehe zerstört haben.

Paul Janke: Pikantes Sex-Geständnis!

Hat Paul Janke eine Ehe zerstört?

Seit drei Jahren soll Paul Janke bereits vergeben sein! Und zwar an Millionärsgattin Kathrin Bösch! Das behauptet jetzt jedenfalls ihr eigener Ehemann. "Meine Frau hat bereits seit 2016 eine Liebesbeziehung mit Paul Janke. Das sind keine Gerüchte, sondern Tatsachen", erklärt Wilfired Bösch gegenüber "Bunte".

2018 gab Paul Janke selber zu, dass er ein Jahr zuvor in einer Beziehung war. Die soll allerdings zerbrochen sein. Damals wurden schon Gerüchte laut, dass es sich um Kathrin Bösch handelt. Nun wurden die beiden im März wieder zusammen am Flughafen in Köln erwischt. Geht da wieder was? Oder war niemals Schluss und die Vorwürfe von Wilfried stimmen?

"Die beiden haben sich über kennengelernt und sich vor drei Jahren zum ersten Mal im Restaurant ,Vapiano‘ in Osnabrück getroffen. Das alles geschah hinter meinem Rücken und ich habe erst durch Freunde, welche die beiden immer wieder in eindeutigen Posen gesehen haben, davon erfahren. Da traf sich Paul Janke aber schon ein halbes Jahr mit meiner Frau", erklärt der Millionär.

Das sagt Paul Janke

Paul Janke selbst will von einem Ehebruch nichts wissen. Gegenüber erklärt er: "Wir waren 2017 für ungefähr ein Jahr zusammen. 2018 war dann aber alles aus, weil es nicht passte. Wir haben das ganze Jahr dann auch keinen Kontakt gehabt. Anfang 2019 haben wir uns bei einem Event wiedergetroffen und uns ausgesprochen. Wir sind seitdem gute Freunde." Außerdem erklärt sein Manager: "Kathrin ist nicht fremd gegangen, sie war mit ihrem Mann gar nicht mehr zusammen, als das mit Paul angefangen hat."

Damit steht es wohl Aussage gegen Aussage...