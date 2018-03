Paul Janke: Eine neue Frau an seiner Seite!

Vor sechs Jahren suchte Paul Janke (36) bei RTL als "Der Bachelor" seine große Liebe. Die Beziehung zu seiner Auserwählten Anja Polzer (33) hielt jedoch nur wenige Monate.

Seitdem sucht der Rosenkavalier auf eigene Faust weiter nach seiner Herzdame. Jetzt könnte er diese vielleicht gefunden haben. Paul Janke zeigte sich mit einer Frau an seiner Seite - und noch dazu mit einer wunderhübschen!

Das ist die Frau an Paul Jankes Seite

Lachend schmiegt sich Model Marie Amière (41) auf dem Foto, das sie auf Instagram teilte an Ex-Bachelor Paul Janke. "Ob er wohl eine Rose dabei hatte...?!", schrieb das Dessous-Model zu dem Bild, das auf einer Party in Hamburg entstanden ist.

Damit begeisterte sie ihre Fans. "Awwww super Sweet ihr zwei", kommentierte ein User das Foto. " Und auch Marie Amières berühmte Freunde finden sie und Paul Janke zusammen zuckersüß! "Optisch seid ihr ein tolles Double", schreiben die Meise-Twins Nina und Julia Meise.

Paul Janke: "Du wolltest also nur meinen Körper?"

Und Paul Janke - der flirtete in aller Öffentlichkeit mit dem hübschen Model: Auf Amières Frage, ob der Ex-Bachelor wohl eine Rose dabei gehabt hat, antwortete dieser: "Mehr als das."

Als das Model von ihm wissen wollte, was er damit genau meint, schrieb er ironisch: "So betrunken warst du also? Na Toll. Du wolltest also nur meinen Körper?"

Der Bachelor - Was wurde aus Paul Janke & Co.?

Was geht wirklich zwischen Paul Janke und Model Marie Amière?

Damit spielt Janke eindeutig darauf an, dass zwischen den beiden auf der Hamburger Party mehr war als nur Freundschaft... Offensichtlich macht er damit allerdings nur einen Scherz.

"Du setzt hier ja tolle Gerüchte in die Welt...!", antwortet Marie Amière und nimmt dem Rosenkavalier damit den Wind aus den Segeln. Schade eigentlich...