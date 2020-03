Paul Janke: Endlich lässt er die Liebes-Bombe platzen!

Reddit this

Normalerweise macht aus seinem Privatleben ein großes Geheimnis. Seinen Beziehungsstatus weiß keiner so recht. Doch jetzt spricht der Ur-"Bachelor" endlich Klartext!

Paul Janke lässt die Liebes-Bombe platzen

In der Spezial-Sendung " - Das große Jubiläum" (Mi, 20:15 Uhr, ) trifft sich Paul mit seinen Rosen-Kumpels und . Die drei schwelgen in Erinnerungen - und plaudern über Frauen. Besonders Pauls Liebesleben sorgt für Getuschel. "Er ist immer noch der Single, der die Rosen in den Clubs verteilt. Er lebt es und liebt es. Ich glaube, er ist auch ein Familienmensch. Da bin ich mal gespannt, ob es dazu kommt oder nicht…", erklärt Christian.

Paul Janke: Haar-Hammer! Er hat eine neue Frisur!

Hat Paul die perfekte Frau etwa schon gefunden? "Ich treffe jemanden und gucke, wo das hinführt. Dann werde ich euch natürlich wissen lassen, wie das aussieht...", lässt er die Bombe platzen. Das ist ja mal eine Überraschung! Wer seine Herzdame ist, verrät Paul jedoch nicht.

Ist SIE die Freundin von Paul Janke?

Doch Gerüchten zufolge soll die Glückliche Kathrin Bösch sein. Das einzige Problem: Sie war bei ihrem Kennenlernen noch mit Immobilien-Millionär Wilfried Bösch verheiratet. "Meine Frau hat bereits seit 2016 eine Liebesbeziehung mit Paul Janke. Das sind keine Gerüchte, sondern Tatsachen. Das alles geschah hinter meinem Rücken", schimpfte er damals. Der Rosenkrieg soll immer noch im vollen Gange sein. Ob das wohl der Grund ist, warum Paul und Kathrin ihre Liebe nicht offiziell machen?

Diese 5 Fakten wusstet ihr über "Bachelor" garantiert noch nicht: