Paul Janke: Er spricht über seine neue Liebe

ist ein echter Frauenschwarm. 2012 suchte er als Bachelor nach seiner Traumfrau im . Während andere Rosenkavaliere sofort in der Versenkung verschwanden, ist Paul immer noch im Gespräch. Woran das liegt? "Bestimmt nicht an meinem Aussehen. Da gab es viel Hübschere. Ich denkedass die Leute meine Persönlichkeit mögen. Ich bin auf dem Boden geblieben", erklärt sich der 38-Jährige im Interview mit "Intouch Online" seinen Erfolg. Doch dürfen sich die weiblichen Fans denn überhaupt noch Hoffnungen machen?

Paul Janke verrät seinen Beziehungsstatus

"Ich bin nicht vergeben. Aber mal sehen, was in der Zukunft noch kommt…", erzählt er uns. Ob Paul seine Zukünftige der Öffentlichkeit vorstellen würde? "Ich würde dazu stehen, aber mir Zeit lassen. Ich muss mir sicher sein, dass es ernst ist. Ich weiß natürlich nie, ob die Frau nur mit mir zusammen ist, weil sie in die Öffentlichkeit möchte. Ich habe keine Lust, dass ich eine neue Freundin vorstelle und drei Monate später ist wieder alles vorbei."

Paul Janke wird zum Chippendale

Momentan steht für Paul aber sowieso der Job an erster Stelle. Er ist nicht nur als Barceeper bei "Bachelor in Paradise" (ab 15.10., 20:15 Uhr, ) zu sehen, sondern ab dem 25. Oktober auch wieder mit den auf Tour. "Ich moderiere das Event. Doch den ein oder anderen Tanz mache ich auf jeden Fall mit. Das Shirt wird schon mal reißen, aber die Hose bleibt an", kündigt Paul an. Und wer weiß, vielleicht sitzt im Publikum ja eine Dame, die sein Herz erobern kann...

Erst kürzlich traf sich Paul wieder mit seiner Ex Anja. Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: