Paul Janke: Es ist offiziell! Er lässt die Liebes-Bombe platzen

Paul Janke: Fieser Seitenhieb gegen Flirt-Freundin Yeliz!

Paul Janke lässt die Liebes-Bombe platzen

"Ab Herbst bin ich wieder im Paradise zu sehen, Bachelor in Paradise geht in eine neue Runde und ich habe eine neue Rolle. Gestatten Sie - Ich bin der neue Barkeeper", verkündet der Ur-"Bachelor" stolz auf seinem -Account. Was das genau bedeutet? "Ich mache natürlich Drinks, aber ich habe auch die Ohren für die Leute da und höre mir vielleicht auch die Sorgen an und versuche dann zu helfen", erklärt er gegenüber .

Paul Janke: Böse Abrechnung mit Bachelorette Gerda

Wirrwarr um Paul Jankes Liebesleben

Ob Paul da den Damen widerstehen kann? "Ich bin jetzt nicht auf der Suche, dass ich mir da jemanden schnappe. Ich bin trotzdem etwas flirty, aber ich will niemanden jemanden wegnehmen. Also werde ich mich etwas zurücknehmen." Etwa weil zu Hause schon eine Herzdame auf ihn wartet? Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass er und Unternehmer-Gattin Kathrin Bösch ein Paar sind. Das plauderte ihr wütender Ehemann gegenüber Bunte aus. "Es macht den Anschein, dass das Management von Paul und Kathrin versucht, diese Liebesbeziehung zu vertuschen, um den ‚Bachelor‘ als Dauersingle in der Öffentlichkeit darzustellen." Bisher meldete sich weder Paul noch Kathrin zu den Gerüchten zu Wort…

