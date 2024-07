Paul Janke: Hochzeitsbilder aufgetaucht! "Aus Liebe macht man die komischsten Sachen..."

Vor zwölf Jahren suchte Paul Janke (42) als "Bachelor" seine Traumfrau. Doch das Liebesglück mit Gewinnerin Anja Polzer (40) hielt nicht. Die beiden gaben schon einen Tag nach der Ausstrahlung die Trennung bekannt. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass er und Antonia Hemmer (24) ein Paar sind. "Paul und ich, wir sind auf jeden Fall ein 'perfect match'!", erklärte sie daraufhin im Interview mit RTL. Im gleichen Atemzug betonte die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin jedoch, dass alles rein freundschaftlich ist. Paul wäre ihr "ein Ticken zu alt". Antonia glaubt: "Vielleicht würde es was werden, wenn Paul in meinem Alter wäre." Hat Paul mittlerweile eine andere Frau an seiner Seite?