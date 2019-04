Paul Janke: Pikantes Sex-Geständnis!

hat einfach kein Glück mit der Liebe! Als Bachelor suchte er 2012 nach seiner Traumfrau. Doch mit Gewinnerin Anja Polzer war kurz nach der Show schon wieder Schluss. Und auch danach schaffte es keine Frau, Pauls Herz zu erobern.

Deshalb ist Paul Janke noch Single

Sein Kumpel Ivica Zoric verriet jetzt, woran das liegt. "Das Thema bei ihm ist tatsächlich, dass er wirklich Angst hat, dass die Frauen ihn nur wegen seines Bekanntheitsgrades irgendwie ansprechen und mögen, aber ich sag' ihm dann immer: 'Irgendwann steht sie einfach da.' Bei mir war es auch so und das war bei vielen wahrscheinlich so", sagte er gegenüber .

Paul Janke: Eine neue Frau an seiner Seite!

Paul Janke lüftet Sex-Geheimnis

Trotzdem ist Paul kein Kind vor Traurigkeit. In der Sendung " im Spiegel – Sag mir, wie ich bin!" kamen so einige Geheimnisse ans Licht. Pauls Freund Ivica musste die Frage "Was glaubst du: Wie viele Frauen hatte Paul schon im Bett?" beantworten. Er kam sichtlich ins straucheln. "Was das Thema angeht hielt sich Paul bisher immer bedeckt. Vielleicht weil er sich schämt?", erklärte er - und entschied sich für die Antwortmöglichkeit "+/- 100 ". Moderatorin wollte es genauer wissen. Würdest du uns denn sagen, wie viel es ungefähr sind?", hakte sie nach. "So um die 19", antwortet Paul mit einem großen Grinsen im Gesicht. Ob er wirklich die Wahrheit gesagt hat? Das weiß er wohl nur selbst…

.