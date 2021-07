Paul Orndorff: Der Wrestling-Star ist tot

1996 stieg "Mr. Wonderful" Paul Orndorff ein letztes Mal in den Ring. Dort verletzte er sich so heftig, dass er seine Karriere für immer an den Nagel hängen musste. Rund 15 Jahre später erkrankte er an Krebs.

Pauls Sohn Travis gibt an, dass sein Papa wohl auch an Chronischer traumatischer Enzephalopathie (CTE) gelitten hat, die durch wiederholte Kopftraumata ausgelöst werden kann. Zahlreiche Wrestler und Football-Stars leiden im Laufe ihrer Karriere an der Erkrankung des Gehirns. Endgültig lässt sich diese aber erst durch eine Obduktion nachweisen.