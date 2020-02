Paula Kelly: Der "Golden Girls"-Star ist tot!

Paula Kelly ist tot! Die Tänzerin und Schauspielerin ist an den Folgen einer schrecklichen Lungenkrankheit gestorben. Sie wurde 77 Jahre alt.

Paula Kelly verstarb in Pflegeheim

Wie die Familie von Paula Kelly, ihr Lebensgefährte George Parkington sowie das Los Angeles Ebony Repertory Theatre bekannt gab, verstarb die Schauspielerin an einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung in einem Pflegeheim in Kalifornien. Sie soll bereits am 08. Februar für immer die Augen geschlossen haben. Große Bekanntheit erlangte die 77-Jährige vor allem durch ihre Broadway-Auftritte. Ihr Bühnen-Debüt feierte sie im Musical "Something More" und trat in dem Stück "Don't Bother Me, I Can't Cope" auf.

Paula Kelly schaffte Sprung ins TV

Nachdem Paula Kelly am Broadway voll durchstartete, konnte sie auch im einige Erfolge feiern. Sie war dabei die erste Afro-amerikanische Frau, die erfolgreich von der Tanzbühne die Fernsehbildschirme und Kinoleinwände eroberte. Zu ihren bekanntesten Fernsehauftritten zählt ihre Rolle als schwarze, lesbische Frau Theresa in der Serie "The Women of Brewster Place". Seit den 1970er Jahren übernahm sie Rollen in Serien wie "Good Times", "Kojak", "Night Court" oder "Golden Girls".

