Pech für Lena Gercke: Sami Kheidira schwärmt von seiner großen Liebe!

Schließlich waren das Model und der Profi-Kicker vor ihrer Trennung eines unsere absoluten Traumpaare. Doch was der Fußballer nun „Kicker“ gegenüber verraten hat, dürfte keine Musik in Ohren von Lena Gercke sein…

Er spricht von einem harten Jahr, vielen Verletzungen und seiner großen Liebe: „Es gibt viele schöne Dinge im Leben, aber meine große Liebe ist definitiv wieder der Fußball. Ich versuche, sportlich und privat wieder bewusst zu leben und den Fokus zu hundert Prozent auf den Fußball zu legen.“ Dabei fühlt er sich gut, wie lange nicht mehr: „Ich fühle mich fit, habe ein sehr gutes Gefühl und wieder Vertrauen in meinen Körper. Ich bin wieder in der Lage, alle drei Tage über 90 Minuten zu spielen ... Ich bin zwar definitiv noch lange nicht da, wo ich sein will. Aber die Tendenz geht ganz klar dahin, dass ich wieder dahin komme, wo ich schon einmal war. Und damit zeichnet sich auch ab, dass sich die Veränderungen, die ich im Sommer in meinem Leben vorgenommen habe, auszahlen.“ Scheint so, als hätte Lena keinen Platz mehr in seinem Leben….