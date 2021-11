Pedro Feliciano: Ex-Baseballstar stirbt mit 45 Jahren!

Nachdem er jedoch mehrere Verletzungen hatte, konnte er nicht mehr in dem Sport aktiv sein und musste seine Karriere im Jahr 2013 unfreiwillig beenden. Nun gibt es traurige Nachrichten: Pedro Feliciano ist im Alter von nur 45 Jahren verstorben. "Pedro Feliciano wird uns [...] vor allem als großartiger Teamkollege und wegen seines Rufes als einer der kämpferischsten, ausdauerndsten und zuverlässigsten Spieler in Erinnerung bleiben", teilten die New York Mets in einem Statement bei Facebook mit.