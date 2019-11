Peer & Janni Kusmagk: Traurige Trennung nach der Geburt von Yoko!

Im Juli wurden Peer und Janni Kusmagk zum zweiten Mal Eltern. Ihre kleine Yoko kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Seitdem schweben die vier im Familienglück. Doch kürzlich musste sich Peer von seinen Lieblingen trennen...

Janni Kusmagk und die Kinder sind in Köln geblieben

Der Grund für die temporäre Trennung: Seine Teilnahme bei "Dancing on Ice". Seit Monaten trainiert der Zweifach-Papa täglich für die Sat.1-Show - mehrere Hundert Kilometer von seiner Janni und den Kindern entfernt. Klar, dass er zu Hause schmerzlich vermisst wird. Kürzlich veröffentlichte Janni ein Bild von sich und den Kids auf - und schrieb dazu: "Papas Fanclub. Während Peer in Berlin ist, um sich auf seinen nächsten Auftritt bei 'Dancing on Ice' vorzubereiten, halten wir hier in Köln die Stellung."

Janni Kusmagk: Ehrliche Worte zum Druck als Zweifachmama

Gewinnt Peer Kusmagk "Dancing on Ice"?

Ja, Janni steht voll und ganz hinter ihrem Mann. Letzte Woche feuerte sie Peer sogar live im Studio an. Und auch in der nächsten Show wird sie ihm sicherlich wieder zujubeln. Ob es Peer mit so viel Familien-Support wohl ganz an die Spitze schafft? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen…

Große Sorge um Sohn Emil-Ocean! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: