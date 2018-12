Janni & Peer Kusmagk: Ja, Baby Nummer 2!

Reddit this

Janni und Peer Kusmagk schweben auch zwei Jahre nach ihrer " "-Teilnahme immer noch auf Wolke Sieben. Kurz nach der Show folgte die standesamtliche Hochzeit. Die Geburt von Söhnchen Emil-Ocean vor einem Jahr machte das Familienglück perfekt.

Janni Kusmagk: "Emil-Ocean wird kein Einzelkind bleiben"

Folgt jetzt Baby Nummer 2? "Wir können uns auf jeden Fall noch viele Kinder vorstellen", gab Peer im Interview mit "VIP.de" zu. Seine Frau ergänzte: "Viele? Emil-Ocean wird jedenfalls kein Einzelkind bleiben." Ob es schon in naher Zukunft schon so weit sein wird? Daraus machen die beiden noch ein Geheimnis. Nur so viel verriet Janni: "Die Pille nehme ich schon seit Langem nicht mehr. Stattdessen nutze ich einen Zyklustracker. Ob wir damit zur Zeit auf die fruchtbaren oder unfruchtbaren Tage warten, wird nicht verraten."

Janni & Peer Kusmagk: Liebes-Krise nach Hochzeit?

Zweite Hochzeit am Meer

Erst kürzlich gaben sich Peer und Janni am Strand von Heiligenhafen erneut das Ja-Wort. Die beiden entschieden sich für eine buddhistische Zeremonie – ohne Gäste. Warum? "Weil wir diesen Moment wirklich für uns genießen wollten. Ohne Organisationsstress und ohne den Druck, es allen recht machen zu müssen." Nur Emil-Ocean war dabei. Im Januar 2019 geht es für die kleine Familie nach Mauritius in die Flitterwochen.