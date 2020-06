Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Neue Baby-Schocknachricht

In einem Interview mit "Promiflash" verrieten Peer und Janni die Gründe für ihre Reise. So sagte Peer: " Es ist natürlich klar, dass wir aus zwei Gründen ziemlich schnell ans Meer müssen. Erstens, weil Janni seit anderthalb Jahren nicht mehr surfen war und das ist ihr Beruf und zum Zweiten heißt er Emil Ocean und wir müssen ihm nun mal sein namensgebendes Element zeigen." Darüber hinaus erzählten Peer und Janni, dass sie ihre Reise gut organisiert hätten. So sagen sie ebenfalls:" Wir lassen uns dabei viel Zeit, wir haben uns Verbindungen rausgesucht die alle entspannt sind." Ebenfalls sind Peer und Janni der Meinung, dass die Grundbedürfnisse von Emil durch ihre Anwesenheit, eine saubere Windel sowie eine Stillpause abgedeckt sind.