Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Offiziell! Baby Nr. 2 ist unterwegs

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid schweben auf Wolke Sieben. Knapp anderthalb Jahre nach der Geburt von Söhnchen Emil-Ocean ist die Surferin wieder schwanger.

Janni Hönscheid ist schwanger

Gegenüber "Bunte" ließen das Paar die süße Baby-Bombe platzen. "Für uns ist jetzt die perfekte Zeit, um ein zweites Kind zu bekommen. Früher wäre ich der Verantwortung noch nicht gerecht geworden, aber heute fühle ich mich bereit und bin unfassbar stolz auf meine wachsende Familie", so Peer Kusmagk stolz.

Auch Janni könnte nicht glücklicher sein, auch wenn sie etwas mit ihrem Körper zu kämpfen hat. Sie verrät, dass die Belastung groß ist, so schnell nach der Geburt wieder schwanger zu sein. "Emil- Ocean wird noch gestillt und will nur getragen werden, das ist sehr anstrengend. Ich hatte auch gerade erst zu meinem Körper zurückgefunden und nun verändert sich schon wieder alles. Aber ich bin als Leistungssportlerin einiges gewohnt und es ist eine wundervolle Erfahrung", so die 28-Jährige.

Janni & Peer: Liebe im TV

Als Janni und Peer sich bei " " kennenlernten, glaubte keiner richtig an diese Liebe. Doch sie bewiesen allen das Gegenteil! Nur ein Jahr nach der Teinahme verlobten sich die beiden, sind inzwischen verheiratet und seit August 2017 stolze Eltern. Jetzt wird die kleine Familie noch größer...