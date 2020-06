Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Schockierender Auftritt mit Baby

Beim "Night-Shopping" in Berlin sorgte der Auftritt der Reality-Stars für ordentlich Aufsehen. Das Paar kam nämlich nicht alleine. Mit dabei war ihr knapp drei Monate alter Sohn Emil Ocean. Fest verpackt vor Jannis Brust geschnallt, wurde der Kusmagk-Spössling über den Roten Teppich getragen. Die stolzen Eltern sahen ihren Auftritt entspannt. So sagten sie: „Sie wollten mal wieder was für sich tun.“ Ebenfalls verriet Janni gegenüber "RTL": "Abends wird er sowieso schlafen, da können wir gut shoppen gehen." Peer unterstützte seine Angebetete mit der Aussage: "Es ist wichtig für ein Paar, eine Beziehung, dass man mal wieder was für sich macht."